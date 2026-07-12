اجتماع “إدارة الدولة” يفتح ملفات العراق.. حضور بارز لنيجيرفان بارزاني وبحث زيارة واشنطن

انطلق، مساء الأحد، اجتماع ائتلاف “إدارة الدولة” في العاصمة بغداد، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لبحث جملة من الملفات السياسية والداخلية، إلى جانب التطورات الإقليمية والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

ويبحث الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وآخر المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة برنامج زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما قد تحمله من ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق توجه نيجيرفان بارزاني إلى بغداد للمشاركة في الاجتماع، مؤكدة أن حضوره يأتي بصفته رئيساً للإقليم وفي إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، إن مشاركة بارزاني تعكس طبيعة العلاقة الاتحادية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون فرصة للتأكيد على الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان ضمن إطار الدولة العراقية.