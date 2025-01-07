اجتماع الإطار للضحك وليس لحل خراب العراق الحشد الشعبي

اجتماع الإطار للضحك وليس لحل خراب العراق الحشد الشعبي
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت قوى الاطار التنسيقي، مساء أمس الاثنين، على اهمية اقرار القوانين المهمة داخل مجلس النواب وبمقدمتها قانون الأحوال الشخصية وذلك خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعبرت عن تثمينها لدور الحكومة العراقية في إدارة الملفات التي تخص العلاقات الخارجية، فيما استعرض السوداني خلال الاجتماع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، أن “الاطار التنسيقي عقد أمس الاثنين اجتماعه الاعتيادي رقم ٢١٦ بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية،.وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً عن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وأكد الاطار التنسيقي، بحسب البيان، على “أهمية إقرار القوانين الهامة التي ينتظرها الولائيين من شيعة إيران ، في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية”.

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