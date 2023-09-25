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- شبكة اخبار العراق
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التخطيط النيابية:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف رواتب موظفيها
التقاعد العامة تعلن عن خطتها الإلكترونية لخدمة المتقاعدين
وزارة العدل تعلن عن تنفيذها للبرنامج الحكومي
اجتماع الحبايب..سفيري إيران وبريطانيا يناقشان الوضع في المنطقة
حيتان الفساد السامرائي وابو مازن يفتتحان مبنى محافظة صلاح الدين الجديد
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التقاعد العامة تعلن عن خطتها الإلكترونية لخدمة المتقاعدين
سوالف إطارية..السوداني يُبشر العراقيين بـ”حل” أزمة المياه وأرتفاع سعر صرف الدولار
الإحصاء التركية:شراء أكثر من 1400 عقار خلال الأشهر الثمانية الماضية من قبل العراقيين
عودة الحياة لمصنع إطارات بابل في النجف بعد تأهيله
مسؤول أردني:تأخير الربط الكهربائي مع العراق متوقف على فتح الاعتمادات البنكية
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- تحقيقات
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- منوعات
- صورة وتعليق
سوالف إطارية..السوداني يُبشر العراقيين بـ”حل” أزمة المياه وأرتفاع سعر صرف الدولار
مسرور:ذكرى يوم استفتاء استقلال الإقليم انتصاراً لإرادة الكرد أمام الظلم
العلاق:40% من الحوالات الخارجية خارج المنصة الإلكترونية للبنك المركزي
نواب:كلمة السوداني في الأمم المتحدة تمجيد لحكومته الفاشلة تاركاً انتهاك سيادة البلد
رئيس إتحاد الصناعات العراقية يتعرض إلى مضايقة في مطار طهران
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- اذاعة INN