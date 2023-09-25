اجتماع الحبايب..سفيري إيران وبريطانيا يناقشان الوضع في المنطقة

اجتماع الحبايب..سفيري إيران وبريطانيا يناقشان الوضع في المنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنتقد سفير إيران لدى العراق كاظم آل صادق، العقوبات البريطانية الأخيرة المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران، فيما وصف معايير حقوق الانسان في الدول الغربية بالازدواجية . وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، ان “سفير إيران لدى العراق كاظم آل صادق، استضاف السفير البريطاني الجديد لدى العراق استيفن هيتشن، في مقر السفارة الايرانية ببغداد يوم أمس الأحد”.وأضافت أنه” تم خلال الاجتماع استعراض الاوضاع الاقليمية والدولية”.وتابعت أن “آل صادق انتقد في هذا اللقاء حظر حقوق الإنسان التي فرضتها إنجلترا مؤخرا على إيران، ووصف معايير حقوق الإنسان في الدول الغربية بالازدواجية وطالب بتغيير نهج هذه الدول تجاه إيران”.

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