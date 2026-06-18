اجتماع الرقم 281.. الإطار يفتح دفاتر السياسة ويستعجل إكمال حكومة الزيدي

عقد الإطار التنسيقي، مساء الأربعاء، اجتماعاً سياسياً موسعاً بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، خُصص لمراجعة أبرز الملفات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها نتائج زيارة المبعوث الأميركي توم باراك إلى بغداد ومستقبل استكمال التشكيلة الحكومية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لآخر الإجراءات الحكومية والملفات التنفيذية قيد المتابعة، فيما ناقش المجتمعون مخرجات اللقاءات التي أجراها باراك مع المسؤولين العراقيين، مؤكدين ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية العليا وتعزيز العلاقات الخارجية بما ينسجم مع سيادة العراق واستقراره.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف استكمال الكابينة الحكومية، حيث شدد قادة الإطار على أهمية الإسراع بحسم الوزارات الشاغرة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي واستكمال تنفيذ البرنامج الوزاري وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، استحضر الإطار التنسيقي معاني شهر محرم الحرام، مؤكداً أن ثورة الإمام الحسين تمثل مدرسة خالدة في الإصلاح والتضحية والتمسك بقيم الحق والعدالة.