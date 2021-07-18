اجتماع برلماني لبحث تداعيات اللسان الملحي في البصرة

اجتماع برلماني لبحث تداعيات اللسان الملحي في البصرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عُقد، الأحد، اجتماعا برلمانيا لبحث تداعيات اللسان الملحي في محافظة البصرة جراء قيام إيران بقطع المياه عن العراق.وقال مصدر مقرب من الاجتماع، إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عقد، اليوم، اجتماعا للوقوف على تداعيات اللسان الملحي والمشاريع في البصرة”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع استضاف وكيل وزارة الموارد المائية والملاك المتقدم في الوزارة وشيوخ عشائر البصرة للتباحث حول الملف”.

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