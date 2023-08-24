اجتماع للرئاسات الثلاث لحماية العملية السياسية من السقوط

اجتماع للرئاسات الثلاث لحماية العملية السياسية من السقوط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مساء امس الاربعاء، اجتماع الرئاسات العراقية الأربع الذي ناقش جملة ملفات من بينها نتائج الحوار الأمني مع الولايات المتحدة الامريكية وحماية ” العملية السياسية وساكني الحدود” .وضمّ الاجتماع الى جانب القاضي زيدان، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، لبحث الاجراءات القضائية والقانونية لعدد من القضايا المهمة في البلاد.

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