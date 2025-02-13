اليوم..اجتماع للمجلس الاقتصادي العربي بمشاركة العراق

اليوم..اجتماع للمجلس الاقتصادي العربي بمشاركة العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، اليوم الخميس، أعمال دورته العادية الـ115 على المستوى الوزاري، في القاهرة، بحضور وزير التجارة أثير الغريري.وتم إقرار البنود التي اتفق عليها كبار المسؤولين العرب في اجتماعهم أمس الأربعاء، وسترفع مشاريع قرارات الاجتماع الوزاري إلى القمة العربية المرتقبة في بغداد.وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، إن “المنطقة العربية لا تزال تشهد تطورات غير مسبوقة، وأحداثا متلاحقة عربياً ودولياً، تأتي في مقدمتها التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة جراء ممارسات الكيان الصهيوني”، مقدمة “تحية إجلال للشعب الفلسطيني على صموده وإصراره وتمسكه بأرضه رغم ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.وأضافت، أن “ما يحدث حالياً يضع الدول العربية والمجتمع الدولي في مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي واجه، ولا يزال، أصعب وأقسى الظروف، ومحاولات لإقصائه عن أرضه وجذوره، إلا أنه ضرب مثلاً للصمود، فكل التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الأبي الصامد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *