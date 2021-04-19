اختيار حكمين عراقيين لإدارة مباريات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

اختيار حكمين عراقيين لإدارة مباريات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، عن تسمية الحكمين الدوليين العراقيين (زيد ثامر وميثم خماط) لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي.وقال رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية، علاء عبد القادر في بيان، أن “الاتحاد تلقى إشعاراً رسمياً يفيد باختيار الحكمين زيد ثامر وميثم خماط لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي في قيرغستان للفترة من العاشر من آيار المقبل وحتى الـ 21 منه”.ولفت عبد القادر إلى أن “التطبيعية تتطلع بثقة إلى نجاح الحكمين في قيادة المباريات إلى برِّ الأمان، تأكيداً على براعة الحكم العراقي في المحافل القاريَّة، وقدرته على التألق في المباريات الدوليَّة”. 

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