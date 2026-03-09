ارتفاع النفط بأكثر من 10 دولارات وتوقعات بتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب التوترات في مضيق هرمز

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً حاداً تجاوز 10 دولارات، ليتخطى سعر البرميل حاجز 100 دولار في ظل تصاعد التوترات التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الأحد، أن أسعار النفط قد تواصل الارتفاع وتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأيام المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن استمرار تدفق إمدادات النفط الخام عبر مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً بشكل مباشر على أسعار النفط.