ارتفاع عدد الوفيات في أمريكا عام 2020 إلى 2.2 مليون بسبب كورونا

ارتفاع عدد الوفيات في أمريكا عام 2020 إلى 2.2 مليون بسبب كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ظهر تقرير حكومي صدر اليوم الاربعاء أن الولايات المتحدة سجلت نحو 300 ألف حالة وفاة إضافية في عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا مقارنة بالسنوات الماضية.ويقول التقرير إن ما لا يقل عن ثلثي هؤلاء توفوا بسبب كوفيد-19 وإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أكبر من الأرقام المعلنة على الأرجح.وقدر التقرير الصادر عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 299,028 ماتوا في الفترة ما بين 26 يناير والثالث من أكتوبر أكثر من متوسط أرقام السنوات الماضية.وقالت المراكز إن وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 216 ألفا في منتصف هذا الشهر. وأضافت “ربما يقلل هذا من التأثير الكلي للوباء على الوفيات”.وقالت لورين روسن كاتبة التقرير من المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لرويترز “ثمة عوامل عديدة قد تسهم في زيادة الوفيات بشكل غير مباشر بسبب الوباء، ومن بين هذه العوامل اضطراب الرعاية الصحية“.وكان مركز السيطرة على الأمراض يتتبع عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها ومقارنتها مع التعدادات التي شوهدت في سنوات أخرى.

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