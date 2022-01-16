استعدادات لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي

استعدادات لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني زيليكو بيتروفيتش، الأحد، عن قائمة اُسوُد الرافدين تحضيراً لمباراة اوغندا المقرر اقامتها في الحادي والعشرين من الشهر الحالي في ملعب المدينة.وضمت القائمة كلاً من “علاء عباس، علي يوسف، فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، احمد ابراهيم، مناف يونس، ميثم جبار، مصطفى ناظم، شيركو كريم، سامح سعيد، حسن رائد، محمد علي عبود، احمد فاضل، ياسر قاسم، سجاد جاسم، احمد ياسين، حسين علي، احمد فرحان، وحسن عبد الكريم”. 

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