استقالة النائب (أحمد الشرماني) من حركة امتداد لفشل الحركة في تحقيق مطالب الشعب

استقالة النائب (أحمد الشرماني) من حركة امتداد لفشل الحركة في تحقيق مطالب الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم عضو مجلس النواب، أحمد الشرماني، اليوم ، استقالته من كتلة امتداد النيابية، فيما أشار الى الأسباب التي دفعته لإتخاذ قرار الاستقالة.وقال الشرماني، في حديث  صحفي، “بَعْدَ مرورِ أكْثَرِ مِن عامٍ ونصف عَلَى تَرديدنا لِلقَسَمِ كنائبٍ فِي البَرلَمَانِ العِراقيِّ عَن (حَرَكَةِ امتداد) الّتي انْبَثَقَتْ مِن ثورةِ تشرين العَظيمةِ إحدى مفاخِرِ تأريخِ العِراق المُعاصر والّتي كانَت وَهَجَاً سَاطِعاً وَسط عتمةِ الظُّلمِ والفَسادِ والولاءِ لِغيرِ العِراقِ، دَخَلنا يومها حاملينَ هَمَّ الوطنِ فِي كفٍّ، وحلمَ بناءِ بلدٍ يسودُهُ العدلُ وتُنْبَذُ فيهِ الطّائفيةُ والمحاصصةُ والتبعيةُ، وينالُ كلُّ ذي حقٍّ حقَّهَ، ويقتصُّ من كلِّ قاتلٍ وسارقٍ وخائنٍ ويكون الشّعبُ فعلاً مصدرَ السّلطاتِ  في كفِّنا الآخر”.وأضاف، ان “الهمَّ تعاظم والحلمَ اضمحل لنصطدمَ بواقِعٍ مُزرٍ ومريرٍ أساسُهُ استمرارُ المنظومةِ الحاكمةِ لنهجِها السيءِ الفاشلِ الّذي قادَ البلدَ إلى الويلاتِ والخرابِ والدّمارِ”.وأوضح عضو مجلس النواب: “لمْ نستطع فيه نحنُ كحركةٍ فتيةٍ ناشئةٍ عوَّلَ عليها الكثيرونَ ومَنَحوها الثّقةَ لهذا السبب أن تكونَ كتلةً قويّةً متماسكةً لتقدمَ مشروعاً سياسياً واضحاً يقف نداً أمامَ أحزابِ السّلطةِ ويخفف من سخطِ الجمهور، وعلى الرّغمِ من وطنيةِ وإخلاصِ أعضائها وهذا ما أَشهدُ بهِ أمامَ الجميع وبكلِّ ثقةٍ ويقينٍ”.وتابع الشرماني، حديثه: “أَعلنُ اليومَ عن استقالتِي من هذه الحركةِ لأستمر فِي عَمَلِي كنائبٍ مستقلٍ لحينِ انتهاءِ الدورةِ النيابيّةِ الخامسةِ ولأعملَ بكلِّ جهدي في ترسيخِ العدالةِ الاجتماعيّة ومحاربةِ الفسادِ ورفضِ الظّلم وانصاف المظلوم”.

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