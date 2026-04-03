استقبال جماهيري حاشد لمنتخب العراق في الأنبار يعكس حجم الدعم الشعبي

أفادت شبكة أخبار العراق، اليوم الجمعة، بأن حشوداً جماهيرية كبيرة استقبلت لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم عند منفذ طريبيل في محافظة الأنبار، وسط أجواء احتفالية مميزة تخللتها الأهازيج الوطنية والهتافات الداعمة لأسود الرافدين.

وذكرت الشبكة أن مدينة الرمادي شهدت توافدًا واسعًا للجماهير من مختلف المناطق، حيث احتشد المواطنون لتحية اللاعبين والجهاز الفني، تعبيرًا عن اعتزازهم بما يقدمه المنتخب من أداء ونتائج في المحافل الدولية.

وأضافت أن مراسم الاستقبال تضمنت “هوسات” وعروضًا فلكلورية تراثية تعكس هوية الأنبار، فيما رُفعت الأعلام العراقية وصور اللاعبين على امتداد الطرق التي مر بها موكب المنتخب، وسط تنظيم لافت وتفاعل جماهيري كبير.