استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150350 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح  أمس الاثنين 150300 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار. أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *