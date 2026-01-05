استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لليوم الثامن على التوالي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،الاثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 145200 دينار مقابل 100 دولار. وأشار

المراسل، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 145400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145250 ديناراً مقابل 100 دولار.