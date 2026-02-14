استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار

استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت،إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150600 عراقي مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار.وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *