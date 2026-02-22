استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار

استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد،إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس السبت 152,700 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 153,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,000 دينار مقابل 100 دولار.وفي أربيل،بلغ سعر البيع 152,750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,650 ديناراً مقابل 100 دولار.

