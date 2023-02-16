استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار

استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس، في بغداد.وقال مراسلنا، إن “بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 154,500 دينار مقابل 100 دولار”.واضاف أن “أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 154,000 دينار لكل 100 دولار”.واشار مراسلنا الى أن “بعض مكاتب الصيرفات فقط تشتري الدولار ولا تبيعه والبعض الاخر لا تبيع ولا تشتري بسبب عدم استقرار سعر الصرف في الساعات الصباحية”.

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