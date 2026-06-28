استنفار أمني داخل الخضراء.. أنباء عن اعتقالات تطال مسؤولين كباراً

أفاد مصدر أمني، صباح الأحد، بانتشار قوات أمنية خاصة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في تطور أمني متسارع تزامن مع معلومات عن تنفيذ عمليات توقيف طالت عدداً من المسؤولين السياسيين وعناصر الحماية، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وقال المصدر إن قوات خاصة انتشرت في محيط عدد من المقرات الحساسة داخل المنطقة الخضراء، مع تشديد الإجراءات الأمنية عند المداخل الرئيسة والطرق المؤدية إليها، وسط حالة استنفار ملحوظة في محيط المنطقة.

وأضاف أن هذا الانتشار الأمني جاء بالتوازي مع معلومات غير مؤكدة عن تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق شخصيات ومسؤولين وعناصر حماية، وردت أسماؤهم ضمن ملفات تحقيق تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري واستغلال للمنصب العام، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.

وتشهد المنطقة الخضراء في بغداد عادة إجراءات أمنية مشددة نظراً لاحتضانها مقرات حكومية وسفارات أجنبية، فيما تترقب الأوساط السياسية أي توضيحات رسمية بشأن طبيعة العمليات الجارية وحجمها.