اعتقال طلال الزوبعي ضمن حملة “صولة الفجر”.. والتحقيقات تتوسع في ملفات الفساد

في تطور جديد ضمن حملة “صولة الفجر” لمكافحة الفساد، أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية أمنية مشتركة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة الاتحادية في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن قوة مشتركة داهمت منزل الزوبعي في منطقة الحارثية غربي بغداد، قبل أن تقوم باعتقاله ونقله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.

ويأتي هذا التحرك في إطار الحملة المستمرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وتحت إشراف السلطة القضائية، لملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالفساد والمال العام، والتي شملت مسؤولين ونواباً حاليين وسابقين.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاعتقال يأتي بعد سلسلة تحقيقات أُجريت على خلفية توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، والتي أفضت إلى الكشف عن شبهات فساد طالت عدداً من الشخصيات السياسية والنيابية، وأدت إلى إصدار أوامر قبض في ملفات تتعلق بعقود حكومية وعمولات ورشى مزعومة.

ولم تُحسم حتى الآن طبيعة الملف القضائي الذي أُوقف بموجبه الزوبعي، وما إذا كان مرتبطاً مباشرة بالتحقيقات الأخيرة أو بقضية أخرى منظورة أمام القضاء.

ويُعد الزوبعي من الشخصيات البرلمانية البارزة التي تولت رئاسة لجنة النزاهة في مجلس النواب خلال الدورة النيابية (2014–2018)، قبل أن يرفع البرلمان الحصانة عنه في عام 2019 بناءً على طلب من مجلس القضاء الأعلى، على خلفية اتهامات وشكاوى تتعلق بفترة توليه رئاسة اللجنة.

وفي العام ذاته، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمراً بإلقاء القبض عليه، مع منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى المادة (308) من قانون العقوبات.

وشغل الزوبعي مقعداً نيابياً عن محافظة بغداد في أكثر من دورة انتخابية، وتنقل بين عدة تحالفات سياسية، كان آخرها انضمامه إلى كتلة المبادرة في آذار 2025، بعد مسيرة برلمانية شملت كتل عزم والصدارة ومتحدون للإصلاح والقرار العراقي.