اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد(inn ) تنفرد بنشر أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين القي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات الجميلي

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اعتقال رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد
اعتقال عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد
اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد
اعتقال إبراهيم الصميدعي بتهم فساد