افتتاح منفذ مندلي بحضور الكاظمي تنفيذاً لطلب إيراني

افتتاح منفذ مندلي بحضور الكاظمي تنفيذاً لطلب إيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إعادة فاتتاح منفذ مندلي الحدودي بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكرت الهيئة، في بيان ، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرافقه عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية افتتح اليوم، منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع جمهورية إيران الإسلامية”.وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أن “زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لانه مطلب جماهيري، وزيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لاوجود لكم،  واعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب”.واضاف الكاظمي: “منحنا صلاحيات الى السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية”.يذكر ان روحاني طلب رسميا من الحكومة العراقية افتتاح منفذ مندلي في محافظة ديالى لزيادة حجم صادراتها للعراق وهو الأقرب إلى بغداد.

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