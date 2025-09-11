الأحد المقبل..قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي

الأحد المقبل..قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وكالة الأنباء القطرية اليوم الخميس استضافة العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف قيادات في حركة (حماس) يوم الثلاثاء الماضي.

