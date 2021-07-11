الأرجنتين تفوز في بطولة كوبا أمريكا

الأرجنتين تفوز في بطولة كوبا أمريكا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حقق منتخب الأرجنتين، لقب بطولة كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي على البرازيل، بنتيجة (1-0) في المباراة الاي اقيمت فجر اليوم الأحد، على ملعب “ماراكانا”.وسجل هدف اللقاء الوحيد، نجم منتخب الأرجنتين أنخيل دي ماريا، في الدقيقة (21) من زمن المباراة.وكسر راقصي التانجو لعنة النهائيات في كوبا أمريكا خلال السنوات الأخيرة، وتوجوا باللقب رقم 15، ليُعادلوا رقم منتخب الأوروجواي صاحب الرقم القياسي.وحقق ليونيل ميسي لقبه الأول بقميص بلاده الأبيض والسماوي بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية.وعزز المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 20 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، كما ألحق بالبرازيل هزيمتها الأولى في مباراة رسمية منذ خسارتها أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018. 

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