الأردن يقرر دخول السوريين المقيمين في دول العالم دون موافقات مسبقة بغية تسهيل عودتهم لبلادهم

الأردن يقرر دخول السوريين المقيمين في دول العالم دون موافقات مسبقة بغية تسهيل عودتهم لبلادهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الأردن اليوم الأحد السماح بدخول السوريين المقيمين في عدد من الدول دون موافقة مسبقة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها. وأضاف المصدر أن ذلك يأتي تسهيلا على “الأشقاء” السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم.

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