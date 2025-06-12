الأسبوع الأخير من الشهر الحالي موعداً لإجراء مباراة أربيل ودهوك

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اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مصرف الرافدين:مكافحة غسيل الاموال أصبحت إلكترونياً دون أي تدخل بشري
مصدر أمني:أكثر من (700) شخصا تم إخلائهم من السفارة الأمريكية في بغداد
مصدر حكومي:سمعنا بإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد من الإعلام!
السفارة الأمريكية في بغداد تقرر تقليل حجم بعثتها لسوء الوضع الأمني
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البنتاغون:إخلاء السفارات الأمريكية في العراق وبعض دول الخليج العربي لسلامة أفرادها
زعيم إطاري إيراني الأصل يهدد “إعلاميا” ضرب السفارة الأمريكية ومصالحها في العراق
مجلس النواب العراقي:جيوبنا مستقرة مالياً ولا داعي لانتفاخها من السحت الحرام مرة أخرى!
قائد القيادة المركزية الأمريكية:لن يستقر العراق بوجود الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
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- اذاعة INN