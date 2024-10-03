الأصفهاني الصدر يفتح “مضيفه” في سوريا من المال العام العراقي لدعم المقاومة الإسلامية

الأصفهاني الصدر يفتح “مضيفه” في سوريا من المال العام العراقي لدعم المقاومة الإسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الأصفهاني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، عن افتتاح مضيف آل الصدر في سوريا لخدمة الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني.وقال الصدر في رسالة خطها بيده ، “قررنا فتح “مضيف آل الصدر” في الجمهورية العربية السورية لخدمة اخوتنا الأحبة اللبنانيين والسوريين المتضررين من الإرهاب الصهيو _ أمريكي القذر”.وأضاف الصدر “نأمل من الحكومتين السورية واللبنانية التعاون مع مسؤولي المضيف في مهامهم الإنسانية لا غير، وهذا أقل الإخلاص لهم ولبلداننا العزيزة وشعوبنا الصابرة وللمجاهدين الأبطال”.وأوضح الصدر أن “المواد التي يجب توفيرها حصراً، الماء والدواء والمعلبات والأفرشة ومستلزمات الأطفال”.وتابع الصدر في رسالته “أمل من الأخوة العراقيين الاستمرار بتبرعاتهم المالية لدعم فصائل محور المقاومة دفاعا عن السيادة الإيرانية ومشروعها .يذكر ان التيار الصدري إس الفساد من 2005 وما زال .

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