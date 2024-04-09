الأعرجي:تعزيز العلاقات مع أمريكا من أهداف “مشروعنا المقاوم”

الأعرجي:تعزيز العلاقات مع أمريكا من أهداف “مشروعنا المقاوم”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ  القيادي في منظمة بدر الإيرانية والمرافق الشخصي للمقبور قاسم سليماني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي بأن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة مهمة وشاملة ولاتختص فقط بالجانب الأمني وإنما تشمل جميع المجالات.وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء ، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي”، مبيناً أن “الجانبين بحثا آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وآفاق التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية”. واضاف، أنه “جرى خلال اللقاء أيضا ، بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بضمنها ملف مخيم الهول واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *