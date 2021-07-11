الأعرجي:زيارة الكاظمي لواشنطن لإنهاء جدولة الإنسحاب

الأعرجي:زيارة الكاظمي لواشنطن لإنهاء جدولة الإنسحاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صرّح بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق يوم الأحد بأن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة للولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء جدولة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وقال الأعرجي في تصريح نشره على منصات التواصل الإجتماعي “تويتر”، إن هدف الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هو إنهاء ملف التفاوض حول جدولة الإنسحاب الأمريكي من العراق وإصدار قرار بذلك.وأضاف أن “أي تصعيدٍ قادم سيؤخر اصدار هذا القرار، وعلى من يرفع شعار إخراج المحتل الوقوف مع رئيس الوزراء ودعمه لتحقيق هذا المطلب الوطني”.

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