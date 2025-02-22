الأعرجي: أمن إيران أولاً وأخيراً

الأعرجي: أمن إيران أولاً وأخيراً
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- عقد القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، اجتماعا في أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان، أن “الاعرجي والوفد الأمني الرفيع المرافق له، عقد اجتماعا في أربيل، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران”.واضاف انه “وشارك في الاجتماع، وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد ومسؤولين في الإقليم”، مبينا ان “الاجتماع ناقش تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وملفات أخرى تتعلق بتعزيز الأمن وضبط الحدود”.يذكر ان  الاتفاق الأمني يضمن امن إيران فقط وليس أمن الحدود العراقية من جهة إيران فإيران ترسل مخدراتها يوميا للعراق عبر وكلائها وكذلك المجرمين الآسيويين وتسهيل تسللهم للحدود العراقية وغيرها كثير.

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