الأعرجي: اختيار رئيس الحكومة المقبلة “مسألة إيرانية عراقية بحتة”

الأعرجي: اختيار رئيس الحكومة المقبلة “مسألة إيرانية عراقية بحتة”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية الولائية بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي “لن يغير مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة بسبب قرار أميركي لأن القرار بيد خامنئي حصرا”، مشدداً على أن مسألة رئاسة الوزراء “مسألة إيرانية عراقية بحتة”.وقال الأعرجي، في حديث صحفي إن الإطار “ينظر إلى مدى مقبولية المرشح داخل الإطار والكتل السياسية الأخرى”، مبيناً أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل “وسيخرج بمرشح لمنصب رئيس الوزراء سواء كان نوري المالكي أو مرشحاً آخر”، نافياً وجود “أي رسالة أميركية خاصة إلى الإطار التنسيقي”.وأضاف، أن اختيار محمد شياع السوداني بديلاً للمالكي لرئاسة الوزراء “يعود للإطار التنسيقي”، لافتاً إلى أن العرف والعادة تقضي أن كتلة الإعمار والتنمية هي الكتلة الأكبر في البرلمان والإطار التنسيقي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *