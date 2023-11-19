الأعرجي: استكمال جميع إجراءات تنفيذ الانتخابات المحلية

الأعرجي: استكمال جميع إجراءات تنفيذ الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، انطلاق برنامج تدريبي يهدف لرفع الوعي الانتخابي.وقال الأعرجي، في كلمة له خلال فعالية لتدريب مرشحات مجالس المحافظات بالتعاون مع مفوضية الانتخابات تحت عنوان “الوعي الانتخابي والحصانة الأمنية والسيبرانية لمرشحات مجالس المحافظات”: إن “البرنامج ينطلق بكل محافظات العراق استعداداً للانتخابات المقبلة”، مبيناً أن “الحكومة ومفوضية الانتخابات استكملت جميع الإجراءات وفق المعايير الدولية”.وأضاف، أن “البرنامج يستهدف رفع الوعي الانتخابي والحصانة والأمن السيبراني، وآلية التعامل خلال هذه الفترة المهمة، خاصة المرشحين الذين لم يخوضوا انتخابات سابقة”.وأشاد الأعرجي، “بمجلس المفوضين ومركز النهرين وجميع المساهمين في رفع الوعي”، لافتاً الى أن “العراق سيشهد انتخابات مفصلية، ولا بد من الاستعداد للقيام بانتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية وبشفافية عالية والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من قبل مجلس المفوضين، كونها حماية للناخب والمرشح والعملية الانتخابية بشكل كامل”.

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