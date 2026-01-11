الأعرجي: تجربتنا الإنسانية سننقلها للعالم !!

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بجر الإيرانية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد ( 11 كانون الثاني 2026 )، استعداد العراق لنقل تجربته في مجال إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي إلى المجتمع الدولي، ضمن جهوده المتواصلة لمكافحة التطرف العنيف وتعزيز الاستقرار المجتمعي.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ، أن “الأعرجي استقبل نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ساشا كرومان، حيث جرى بحث سبل استمرار وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.وأعرب الأعرجي عن “شكر الحكومة العراقية للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي، ولاسيما الدعم الموجّه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف”، مؤكداً أن “اللجنة تتابع جميع الخطابات التي تحمل طابع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجيها”.وشدد الأعرجي على “ضرورة إغلاق وتفكيك مخيم الهول”، مشيراً إلى أن “العراق يمتلك تجربة رائدة في مجال إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي، ومؤكداً الاستعداد لنقل هذه التجربة إلى المجتمع الدولي والاستفادة منها في معالجة الملفات ذات الصلة”.من جانبه، أكد نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسب البيان، أن “العراق يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، معرباً عن شكره للعراق على مستوى التعاون العالي الذي يبديه مع المجتمع الدولي في ملف إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي”.

