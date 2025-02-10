الأعرجي: حكومتنا الإطارية لا تستغني عن قوات التحالف الدولي

الأعرجي: حكومتنا الإطارية لا تستغني عن قوات التحالف الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن علاقة العراق مع التحالف الدولي استراتيجية، فيما بين ان الحكومة تعمل على تطويرها.وذكر بيان لمكتب مستشار الامن القومي، إن “الاعرجي استقبل، بمكتبه قائد التحالف الدولي في العراق وسوريا، اللواء كيفن ليهي، والوفد المرافق له”.وأضاف ان “اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية في العراق بشكل عام والساحة السورية بشكل خاص كما جرى بحث التحديات التي تواجه المنطقة، والجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان لتعزيز أمن واستقرار المنطقة”.وقال الاعرجي بحسب البيان إن “علاقة العراق مع دول التحالف الدولي علاقة استراتيجية والحكومة العراقية تعمل على تطويرها في كافة المجالات”.

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