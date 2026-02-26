الأعرجي: خدمة إيران والدفاع عنها واجب مقدس

الأعرجي: خدمة إيران والدفاع عنها واجب مقدس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أهمية اعتماد الحوار بمعالجة القضايا العالقة بين الدول.وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان ،أن “الأعرجي استقبل، اليوم،  مواطنه السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة؟؟”.وأشار الأعرجي، إلى أن “الشعبين العراقي والإيراني تجمعهما روابط تاريخية عريقة وقواسم ثقافية واجتماعية متعددة!!!، تشكل أساساً متيناً لمزيد من التقارب والتعاون”.وشدد، على “أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية والتواصل البنّاء في معالجة القضايا العالقة بين الدول، بما يسهم في تهدئة الأوضاع وترسيخ الاستقرار في المنطقة، والعمل على تجنيبها عوامل التصعيد”.من جانبه، أعرب السفير الإيراني ، عن حرص بلاده على “توطيد أواصر التعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة!!!!!”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *