الأعرجي: سوريا غير مستقرة وهناك قلق من ظهور داعش مجدداً

الأعرجي: سوريا غير مستقرة وهناك قلق من ظهور داعش مجدداً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، امس الثلاثاء، الى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، فيما أكد أن خطر تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة والعالم.وكتب الأعرجي في منشور على منصة “أكس”، قائلاً إنه “انطلاقا من مسؤولية العراق الوطنية والإقليمية في مواجهة الإرهاب”، مؤكدًا أن “خطر تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة والعالم، مستفيدا من حالة عدم الاستقرار في سوريا وما خلفته سنوات الصراع من فراغات أمنية وإنسانية”.‏ودعا الأعرجي إلى “توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة داعش الإرهابي بشكل شامل، من خلال التنسيق الأمني، ودعم الحلول السياسية، ومعالجة جذور التطرف، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة والعالم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *