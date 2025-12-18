الأعرجي: ضرورة تجفيف منابع الإرهاب

الأعرجي: ضرورة تجفيف منابع الإرهاب
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن السلطات في البلاد ماضية في إخلاء مخيم الهول في سوريا من المواطنين العراقيين، داعيا الى ضرورة تجفيف منابع الإرهاب في العالم بأسره.جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ، الأدميرال جوزيي دراغون والوفد المرافق له ، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء كريستوف هينتزي.ووفقا لبيان صادر عن مكتب الاعرجي، فإن اللقاء تناول، بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والحلف، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارة.من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف “الناتو” أن، الحلف يعمل على تعزيز العلاقات مع العراق من خلال تبادل الخبرات والتدريب وتقديم الاستشارات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *