الأعرجي: ضرورة تجفيف منابع الإرهاب

اليوم..المواجهة الحاسمة بين المغرب والأردن في بطولة كأس العرب 2025
خسارة الفريق الأولمبي العراقي أمام السعودية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة
اليوم ..الأولمبي العراقي ونظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً
المواجهة المصيرية في نصف نهائي كأس العرب
اليوم..العراق في مواجهة نظيره القطري ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
مصيبة..إلغاء الحدود بين العراق وإيران والدخول للبلدين بالبطاقات الشخصية وليس بالجوازات!
مصدر سياسي: الصفقات المحرك الرئيسي في توزيع المناصب وتمرير القوانين
الولائية والخنوع ..رشيد:أي اعتداء على إيران هو اعتداء على العراق!!
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكتاب
