الأعرجي للسفير الفرنسي:نرفض استهداف “إيران الحبيبة” من العراق

الأعرجي للسفير الفرنسي:نرفض استهداف “إيران الحبيبة” من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد القيادي في منظمة بدر الإيرانية والمرافق الشخصي للمقبور قاسم سليماني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، موقف الحكومة العراقية الثابت برفضها أن يكون العراق ساحة لاستهداف إيران الحبيبة.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ، أن “الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير الفرنسي في بغداد، باتريك دوريل، وشهد اللقاء، استعراض العلاقات العراقية الفرنسية، وبحث سبل تطويرها وعلى جميع الصعد، فضلا عن بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات”.وثمن الأعرجي، “جهود ومواقف الدول التي دعمت العراق في مواجهة الإرهاب ومن بينها فرنسا”.وبين أن “الحكومة العراقية أكدت موقفها الثابت برفضها أن يكون العراق ساحة لاستهداف إيران الحبيبة”.ولفت إلى أن “العراق حريص على استمرار وتطوير علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية “.

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