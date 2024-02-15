الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية

الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في منظمة بدر “مستشار الأمن القومي العراقي”، قاسم الأعرجي، خلال لقائه برئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ،اليوم، أن أمن العراق وإيران واحد، فيما اشار الى أن الحكومة العراقية حريصة على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي، في بيان ، أن “الأعرجي، التقى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في مقر إقامته ببغداد، واستعرض العلاقات التأريخية التي تجمع البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيز التعاون بين بغداد وطهران وعلى جميع الصعد”.وبحسب البيان، أكد الأعرجي، أن “أمن العراق وإيران واحد، وأن الحكومة العراقية حريصة على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين”، مشيرا إلى “استمرار العراق في حماية الأمن الإيراني “.وشدد الأعرجي، على “أهمية العمل على ترسيخ أمن واستقرار المنطقة من خلال تعاون البلدين في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم”، مجددا التأكيد على أن “الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على إيران الحبيبة”.وبين الاعرجي، أن “موقف العراق الثابت هو رفض وإدانة ما يحدث من قتل للأبرياء في قطاع غزة.من جانبه، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية “أهمية تكاتف البلدين من أجل الجميع”، مشددا على “ضرورة بذل الجهود لتحقيق الأمن من خلال طرد قوات الشيطان الأكبر من العراق.

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