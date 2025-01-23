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السوداني يدعو صندوق النقد العربي إلى دعم العراق
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
الأعرجي: لن يحل الحشد الشعبي وخامئني رافضاً لذلك
الجبهة التركمانية: القضاء العراقي مسيس من قبل إيران وإطارها الحاكم في العراق
العراق يدعو إلى أهمية تعزيز التآزر بين أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
هههههههه..زعيم إطاري: العراق لايتشرف بحضور حفل تنصيب زعيم الشيطان الأكبر!
القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
الرئيس رشيد ممثلا عن الأكراد وليس العراق في دافوس..(80%) من الموازنة تذهب للرواتب!
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- اذاعة INN