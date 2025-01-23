الأعرجي: لن يحل الحشد الشعبي وخامئني رافضاً لذلك

الأعرجي: لن يحل الحشد الشعبي وخامئني رافضاً لذلك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، الحديث عن حل الحشد الشعبي بأنه “لا قيمة له ويشبه حلم ابليس في الجنة لكون خامئني رافضا لذلك”، محذرا في الوقت ذاته من هروب عناصر داعش من مخيم الهول السوري في حال انسحاب التحالف الدولي المناهض للتنظيم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المنطقة.وتطرق الاعرجي بالحديث عن إمكانية عودة ظهور تنظيم داعش في مقابلة متلفزة مع محطة “سكاي نيوز عربية”، وقال إن العراق مر بظروف معقدة امنية منذ العام 2005 بظهور التنظيمات الإرهابية، والآن الوضع الأمني في البلاد بات مستتبا رغم أن داعش يحاول من هنا وهناك القيام بثغرات من هنا وهناك ولكن القوات الأمنية له بالمرصاد. 

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