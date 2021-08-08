الأعرجي وميليشيا الحشد يعبرون عن سعداتهم بمغادرة قوات “الأفق” الأمريكية خارج العراق

الأعرجي وميليشيا الحشد يعبرون عن سعداتهم بمغادرة قوات “الأفق” الأمريكية خارج العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب القيادي في منظمة بدر ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي  وهيئة الحشد الشعبي ،اليوم الأحد بخطوة مغادرة قوات OTH التابعة لقوات التحالف في العراق، وعودتها إلى قواعدها في الكويت.وقال الأعرجي والحشد خلال اجتماع جمعهما في مقر الحشد بحضور السفير الايراني ايرج مسجدي اليوم، إن الخطوة جاءت نتيجة ضغط المقاومة الإسلامية  بالقصف الصاروخي والمسيرات.أفاد التحالف الدولي يوم السبت بمغادرة قوة خاصة تابعة لها أراضي العراق بعد إكمال مهمتها في هذا البلد.

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