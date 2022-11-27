الأعرجي ونيجيرفان يبحثان الانتهاكات الإيرانية والتركية في شمال العراق

الأعرجي ونيجيرفان يبحثان الانتهاكات الإيرانية والتركية في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يجريها إلى العاصمة بغداد مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار  في إشارة إلى الخروقات الأمنية التي يتعرض لها الإقليم من قبل تركيا وإيران.وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي، أنه جرى خلال اللقاء الذي جمع الجانبين استعراض لمجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.وأوضح البيان أن الجانبين بحثا استمرار التعاون بين المركز والإقليم، بما يفضي إلى حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار ، من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية والتفاهم المشترك، وبما يحفظ استقرار وسيادة العراق.وشهد اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون البنّاء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مواجهة العناصر الإرهابية وضبط الحدود، وفقا للبيان.ويجري رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، زيارة إلى بغداد تستغرق يوماً واحداً، وذلك لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

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