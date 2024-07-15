الأعرجي يصل السليمانية للتأكيد على حماية الحدود الإيرانية

الأعرجي يصل السليمانية للتأكيد على حماية الحدود الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى محافظة السليمانية في زيارة غير معلنة.وقال مصدر في السليمانية ، إن “الأعرجي وصل  السليمانية على رأس وفد  أمني رفيع، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة لتعزيز حماية الحدود الإيرانية ومنع أكراد إيران المعارضين من تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

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