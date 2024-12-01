الأعرجي يطمئن رشيد بأن حدود العراق مؤمنة بالكامل

الأعرجي يطمئن رشيد بأن حدود العراق مؤمنة بالكامل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- جرى خلال لقاء رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في قصر بغداد،الأحد،بحث الأوضاع الأمنية على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث أكد الرئيس العراقي دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتعزيز الثقة بها وبما يؤمّن تعاون المواطنين معها.وأوضح رئيس الجمهورية أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مؤكداً الثقة بمستوى التأهب.كما أشار إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والقتل والدمار.من جانبه، أكد الاعرجي لرئيس الجمهورية استعداد مستشارية الأمن القومي الكامل للقيام بواجباتها على أتم وجه وبما يحفظ أمن العراق وأرواح مواطنيه.

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