الأقاليم النيابية:الفساد في حكومة السوداني خارج الوصف

الأقاليم النيابية:الفساد في حكومة السوداني خارج الوصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو لجنة الأقاليم البرلمانية، جواد اليساري، السبت، أن الفساد المالي والإداري يحتاج الى ثورة للقضاء عليه، كونه متغلغل بمختلف مؤسسات الدولة في المحافظات.وقال اليساري، في حديث  صحفي، إننا “في اللجنة نتابع مختلف الملفات مع جميع المحافظات ونقف على الخدمات ومعوقاتها، إذ هناك العديد من المشاكل بالمحافظات أبرزها في المشاريع والإعمار”.وكشف اليساري عن “وجود فساد مالي وإداري كبير متغلغل بمؤسسات الدولة في مختلف المحافظات وهو ما يتطلب ثورة كبيرة ورصدا للفاسين وإزاحتهم من هذه المؤسسات”، مؤكداً أنه “لا يمكن القضاء على ذلك الفساد بسهولة وينبغي على رئيس الحكومة تشكيل فرق ولجان خاصة لمتابعة هذا الملف والقضاء عليه”. وذكر النائب، إننا “لم نشاهد جهات تمنع مكافحة الفساد بشكل مباشر لكن ربما هناك من يغطي على الفاسدين في بعض الأماكن”، داعياً المواطنين إلى “إبلاغ الجهات المختصة عن مختلف حالات الفساد وتشخيص مواقعه”.وسبق لهيئة النزاهة الاتحادية ان رصدت مكافآت لمن يبلغ عن تضخم بالاموال او يساهم بإعادة اموال مملوكة للدولة او مهربة.

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