الأقاليم النيابية:تأجيل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشان الرواتب والموازنة ما بعد الانتخابات المحلية

الأقاليم النيابية:تأجيل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشان الرواتب والموازنة ما بعد الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس لجنة الأقاليم النيابية وعضو الوفد المفاوض شيروان الدوبرداني، السبت، تأجيل المفاوضات بين الإقليم والمركز بشان الرواتب والموازنة وقانون النفط والغاز الى ما بعد الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات.وقال الدوبرداني في تصريح  صحفي , ان “وفدي الإقليم والمركز اتفقا على إيقاف الاجتماعات بين الطرفين لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات “، لافتا الى انه “سوف تستأنف حال اعلان نتائج الانتخابات المحلية ” . وأضاف ان “اجتماعات الوفدين بشان قانون النفط والغاز قطعت شوطا كبيرا بين المركز والاقليم خاصة هناك تفاعل ورغبة الى إقرار القانون مطلع العام المقبل”.وأوضح الدوبرداني، ان “التاجيل شمل قضية حسم رواتب الإقليم وقانون الموازنة للعام المقبل، الا ان الحكومة ستستمر في اكمال الدفعات المالية للإقليم لسد رواتب موظفي الإقليم وتتضمن ثلاث دفعات”.يذكر ان وفد الإقليم الذي ضم وزير مالية الإقليم ورئيس ديوان الرقابة ورئيس ديوان رئيس الوزراء والمستشار المالي في الإقليم من جهه ووزير المالية الاتحادي ورئيس الرقابة الاتحادية وبرعاية اللجنة المالية النيابية عقد عدة  اجتماعات وجلسات استماع مثمرة حول حصة الإقليم في الموازنة ورواتب الموظفين . 

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