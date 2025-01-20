الأقاليم النيابية:قوانين العاصمة بغداد والمختارين وحلبجة على مسار التصويت

الأقاليم النيابية:قوانين العاصمة بغداد والمختارين وحلبجة على مسار التصويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية ، اليوم الاثنين ، ابرز القوانين التي من المؤمل طرحها في جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة للتصويت عليها .وقال عضو اللجنة شيروان الدوبراني في حديث صحفي،إن”لجنته طالبت رئاسة المجلس طرح عدد من القوانين من بينها التصويت على جعل حلبجة محافظة فضلا عن قانون المختارين “.وأضاف ان” هناك توجها لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 “، لافتا إلى أن “لجنة الأقاليم ناقشت تعديل قانون المختارين وهو من القوانين المهمة”.وأشار الى ان” التصويت على مشروع قانون العاصمة بغداد والذي يعد من القوانين الجوهرية الرامية إلى تعزيز التنظيم الإداري للعاصمة وتحسين خدماتها “. 

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