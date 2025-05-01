الأقاليم النيابية: مساعٍ لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم

الأقاليم النيابية: مساعٍ لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد كظوم، اليوم الخميس، عن وجود مساعٍ لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحسين أداء الحكومات المحلية وتعزيز التنسيق بينها وبين الحكومة الاتحادية.وقال كظوم في تصريح  صحفي، إن “هناك توجهاً لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات رؤساء المجالس والمحافظين، بالإضافة إلى طبيعة ارتباط الدوائر الخدمية بالمحافظة”.وأضاف أن “لجنة الأقاليم في مجلس النواب تنتظر المصادقة على التعديلات من قبل مجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها”، مبيناً أن “اللجان الحكومية المعنية ما تزال تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية لاستكمال الصيغة النهائية للتعديلات”.وأشار كظوم إلى أن “قانون رقم 21 يُعد من أبرز القوانين الناظمة لعمل الإدارات المحلية، وقد خضع لبعض التعديلات بالتنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات، في انتظار استكمال باقي البنود بالتعاون مع السلطة التنفيذية”.

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