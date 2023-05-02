الأمم المتحدة:مفاوضات قريبة في السعودية لتحقيق السلام في السودان

الأمم المتحدة:مفاوضات قريبة في السعودية لتحقيق السلام في السودان
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول رفيع بالأمم المتحدة في السودان، اليوم الثلاثاء،إن الجنرالين المتحاربين وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض، ربما في المملكة العربية السعودية، بالرغم من وقوع اشتباكات بين الجانبين في العاصمة في ظل تمديد سادس لهدنة هشة ثلاثة أيام. وأفاد فولكر بيرتس لوكالة أسوشيتدبرس بأن المحادثات ستركز في البداية على التوصل لوقف إطلاق نار «مستقر وموثوق به» تحت إشراف مراقبين «وطنيين ودوليين».وفي حديثه من بورتسودان، قال بيرتس إن أحد الاحتمالات إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب، و«لكن يجب التفاوض على ذلك». وأضاف إن المحادثات في شأن ترسيخ وقف إطلاق النار يمكن أن تتم في السعودية أو جنوب السودان، مضيفاً إن الأولى قد تكون أسهل من الناحية اللوجستية لأنها تربطها علاقات وثيقة بالجانبين.وحذر بيرتس من أن الخدمات اللوجستية اللازمة لإجراء المحادثات ما زالت قيد الإعداد. وأعلن الجيش السوداني عن استعداده للمشاركة في المفاوضات، بينما لم يصدر تصريح من قوات الدعم السريع في شأن موقفها من المفاوضات.وأعلن الجانبان في وقت متأخر من الأحد أنهما سيلتزمان تمديد 72 ساعة لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي إلا أن سكاناً قالوا إن دوي انفجارات وإطلاق نار تردد في أجزاء من الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *