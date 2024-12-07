الأمم المتحدة:نزوح أكثر من (370) ألف سوري من مناطقهم

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نائب:السوداني طلب من البرلمان تعديل موازنة 2025 لصالح الإقليم
يونامي:العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مصدر عسكري:دخول بعض قوات الجيش السوري داخل العراق هربا من قتال جبهة تحرير الشام
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العراق يحقق المركز الأول في منافسات بطولة السعودية لقفز الحواجز
اليوم..إنطلاق منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم ..المواجهة بين فريق القوة الجوية والتعاون السعودي
تعرّف على قائمة لاعبي المنتخب العراقي المشاركين في بطولة الخليج 26
مشاركة منتخب الناشئين العراقي في رفع الأثقال في بطولتين قارية وعالمية
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عن طريق حكومتها في العراق بدعمها لنظام بشار الأسد
وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
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